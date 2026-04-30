Doveva guidare il ribaltone contro Trump ma ha finito i soldi | il disastro della candidata dem al Senato Al suo posto un allevatore di ostriche

La candidata democratica al Senato del Maine ha deciso di ritirarsi dalla corsa, annunciando il passo a poche settimane dalle primarie del 9 giugno. Doveva essere la figura capace di sfidare l’ex presidente Trump, ma la campagna elettorale si è interrotta a causa della mancanza di fondi. Al suo posto, si candida un allevatore di ostriche, senza precedenti politici. La decisione ha cambiato gli equilibri in vista delle elezioni.

La governatrice del Maine Janet Mills ha annunciato il ritiro dalla corsa per il Senato degli Stati Uniti, a poche settimane dalle primarie democratiche del 9 giugno. A pesare, secondo quanto dichiarato da lei stessa, è stato il fatto di aver praticamente esaurito in anticipo i fondi a sostegno della sua campagna. «Anche se ho la determinazione, la passione, l’impegno, l’esperienza e soprattutto la voglia di combattere per andare avanti, semplicemente non ho l’unica cosa che oggi le campagne politiche purtroppo richiedono: le risorse finanziarie», ha spiegato, definendo «incredibilmente difficile» la scelta di sospendere la campagna. Chi è Graham Platner, il rivale che ha ribaltato i pronostici nel Maine.🔗 Leggi su Open.online

Un giudice ha bloccato la costruzione della sala da ballo voluta da Trump alla Casa Bianca

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