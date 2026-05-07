Nella zona di Scampia e Pianura sono stati chiusi tre negozi che operavano senza autorizzazioni, con il sequestro di alimenti non conformi alle norme di sicurezza. Le autorità hanno effettuato controlli mirati, durante i quali sono stati individuati prodotti alimentari privi di etichette chiare e certificazioni di provenienza. I controlli hanno portato alla chiusura immediata delle attività e al sequestro dei cibi irregolari.

? Cosa scoprirai Cosa è successo esattamente all'interno del negozio di Scampia?. Come sono stati individuati i prodotti alimentari non idonei al consumo?. Chi riceverà la merce sequestrata durante l'operazione a Pianura?. Perché il titolare dell'attività di Scampia rischia ora la denuncia penale?.? In Breve Sanzione di 8.423 euro e denuncia per furto energia a Scampia.. Sequestrati 510 kg di frutta a Pianura destinati allo Zoo di Napoli.. Confiscati 10 kg di prodotti e attrezzature in seconda attività a Pianura.. Intervento congiunto di ASL Napoli 1 Centro, Acer, Abc ed Enel.. Le autorità hanno effettuato un operativo controllo a Scampia e Pianura, scoprendo tre esercizi commerciali abusivi e sequestrando merce alimentare non idonea al consumo o esposta alle intemperie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scampia e Pianura: chiusi 3 negozi abusivi, cibo sequestrato

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