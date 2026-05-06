Napoli controlli anti abusivismo a Scampia e Pianura | sequestri sanzioni e alimenti distrutti

A Napoli, le forze dell’ordine hanno condotto un'ampia operazione nei quartieri di Scampia e Pianura per contrastare l’abusivismo commerciale. Durante i controlli sono stati sequestrati merce non autorizzata, applicate sanzioni e sono state denunciate alcune persone. Sono stati inoltre distrutti alimenti privi di documentazione e conformità alle norme igienico-sanitarie. L’intervento si è svolto in collaborazione tra diverse forze di polizia locali.

Maxi operazione contro l’abusivismo commerciale a Napoli, dove controlli congiunti delle forze dell’ordine hanno portato a sequestri, sanzioni e denunce tra i quartieri di Scampia e Pianura. L’attività rientra nel piano di monitoraggio predisposto dalla Polizia Locale per contrastare il commercio abusivo e tutelare la salute pubblica. Durante i controlli sono emerse numerose irregolarità, tra cui l’assenza delle autorizzazioni necessarie, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e violazioni della normativa relativa al ciclo dei rifiuti. Nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 8.423 euro. Il manufatto utilizzato per l’attività commerciale è stato posto sotto sequestro preventivo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, controlli anti abusivismo a Scampia e Pianura: sequestri, sanzioni e alimenti distrutti Notizie correlate Napoli, controlli nella movida di Chiaia: sanzioni e sequestriSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Leggi anche: Alimenti mal conservati e irregolari: sequestri e sanzioni in un locale di via Foro Boario Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Afragola: palazzopoli senza regole, sigilli a 12 appartamenti; Task force nel weekend del Primo Maggio, il bilancio del ponte: 1.400 sanzioni, patenti ritirate e blitz anti-abusivismo; Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica; Milano corteo di taxi | L’inerzia contro gli abusivi ci penalizza. Afragola: palazzopoli senza regole, sigilli a 12 appartamentiLotta all’abusivismo edilizio. Sequestrato un intero edificio dove erano in corso i lavori per la realizzazione di ben dodici appartamenti e di un locale commerciale, nel centralissimo ... ilmattino.it Napoli, controlli nella movida tra Chiaia e centro storico: denunce, sanzioni e verifiche sanitarieControlli congiunti di Carabinieri, Polizia Municipale e ASL tra Chiaia e centro storico: denunciati parcheggiatori abusivi, sanzioni ai locali e segnalazioni per droga ... ilgazzettinovesuviano.com Anm Napoli - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 05:50 06/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 7 km per incidente tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Bivio A1/Variante di Valico dal km 274 x.com