Roma | 240mila euro di multe per dehors abusivi e cibo sequestrato

A Roma, la polizia locale ha sequestrato cibo e multato con 240mila euro diverse attività per dehors abusivi. L’operazione ha coinvolto numerosi esercizi nel centro della città, dove sono stati riscontrati spazi occupati senza autorizzazioni ufficiali. Le autorità hanno agito per contrastare l’occupazione irregolare, intervenendo con sanzioni e sequestri di alimenti non autorizzati.

Nel cuore pulsante di Roma, la polizia locale ha avviato un’operazione drastica contro l’occupazione abusiva degli spazi pubblici. Settantadue attività commerciali nel centro storico hanno ricevuto sanzioni per un valore complessivo di oltre 240.000 euro. L’intervento si è concentrato su zone ad alta affluenza come Piazza di Spagna e Campo de’ Fiori, dove oltre 1.000 metri quadrati di dehors non autorizzati sono stati identificati come irregolari. Gli agenti del I gruppo Centro hanno accertato settanta irregolarità specifiche in bar e ristoranti situati nelle aree più frequentate della capitale. Oltre alle occupazioni abusive che sottraevano spazio pedonale, le verifiche hanno portato al sequestro di oltre 20 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dehors selvaggi in Centro a Roma: elevate multe per 240mila euro

