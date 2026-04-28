In questa seconda parte della storia della Vespa si ripercorrono gli anni Cinquanta e Sessanta, periodi in cui lo scooter prodotto dalla Piaggio divenne simbolo della motorizzazione di massa. Dopo la ricostruzione postbellica, la Vespa contribuì alla crescita economica del paese, diventando un mezzo di trasporto diffuso tra la popolazione. Questi decenni segnarono un vero e proprio boom per il marchio e il suo modello più celebre.

Seconda puntata della storia della Vespa. Gli anni Cinquanta e Sessanta consacrarono lo scooter Piaggio come protagonista della prima motorizzazione di massa. Con l'avvento delle auto utilitarie, la casa di Pontedera seppe rispondere con modelli sempre più rivolti ad un pubblico giovane, consolidando il successo. Alla fine degli anni ’40 la Vespa ebbe la sua veste definitiva, con caratteristiche che manterrà per i decenni a venire. Nell’ultimo scorcio del decennio, a pochi anni dalla fine della guerra, Piaggio aveva riguadagnato anche i macchinari per la produzione in serie, persi sotto le bombe alleate negli stabilimenti di Pontedera. Il decennio si era concluso con l’introduzione della «125», evoluzione della prima e più spartana «98» del 1946.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - 80 anni «Vespa»: dalla ricostruzione al «boom» economico

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