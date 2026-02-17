Roma arrestate 7 persone per traffico di droga | tra questi ci sono tre poliziotti
A Roma, sette persone sono state arrestate questa mattina perché coinvolte in un giro di droga, tra cui tre agenti di polizia. La polizia ha intercettato un gruppo che gestiva il traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere San Giovanni, sequestrando diverse dosi e denaro contante.
(Adnkronos) – Sette persone sono state arrestate nella mattinata di oggi perché gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra gli indagati ci sono tre appartenenti alla Polizia di Stato che, in numerose occasioni, avrebbero detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, avrebbero fatto accesso abusivamente al sistema di.
Droga, gruppo criminale a Roma: sette indagati. tre sono poliziotti
Un gruppo criminale coinvolto nel traffico di droga è stato smascherato a Roma, dove sette persone sono state messe sotto indagine.
I tre poliziotti arrestati per traffico di droga
Tre poliziotti sono finiti in manette per aver trafficato droga, un fatto che ha scosso le forze dell'ordine romane.
