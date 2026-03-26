Addio a Beppe Savoldi bomber di Bologna e Napoli

Da agi.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio italiano si è svegliato con la notizia della morte di Beppe Savoldi, ex calciatore che ha vestito le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli. Savoldi aveva 79 anni. La sua carriera si è svolta tra gli anni Sessanta e Ottanta, e il suo nome è legato a numerose partite di rilievo nei campionati italiani.

AGI - Il calcio piange Beppe Savoldi: si è spento a 79 anni l'ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli. A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, il figlio Gianluca: "Se n'è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papa Giovanni XXIII e dell'Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche". 🔗 Leggi su Agi.it

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