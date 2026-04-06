Napoli-Milan l’omaggio del Maradona a Beppe Savoldi durante il match

Durante la partita tra Napoli e Milan, la Curva B ha esposto uno striscione dedicato a Beppe Savoldi, centravanti scomparso il 26 marzo. L’evento ha trasformato lo stadio in un luogo di ricordo, con i tifosi che hanno reso omaggio alla figura di Savoldi, simbolo della storia calcistica della città. L’iniziativa ha coinvolto gli spettatori presenti, creando un momento di memoria collettiva durante il match.

Beppe Savoldi torna al Maradona attraverso la memoria collettiva dei tifosi partenopei. Durante Napoli-Milan, la Curva B espone uno striscione dedicato al centravanti scomparso il 26 marzo, trasformando lo stadio in un monumento vivente al passato glorioso della città. Lo striscione della Curva B: le parole per Savoldi. Lo striscione recita: “La tua immagine, riflesso di un calcio giusto e popolare. Resterai nel cuore di chi hai fatto innamorare! Ciao Beppe Goal”. Il messaggio non è celebrazione retorica, ma dichiarazione di appartenenza a una Napoli diversa, quella dove il calcio era ancora legato alla comunità e ai suoi eroi autentici. Savoldi incarna questa dimensione: attaccante capace di segnare gol pesanti, ma soprattutto simbolo di un rapporto diretto tra squadra e città che i tifosi non hanno mai smesso di rimpiangere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli-Milan: omaggio a Savoldi, il primo miliardario del calcioDomani sera, allo stadio Maradona, il Napoli onorerà la memoria di Beppe Savoldi durante l’incontro contro il Milan.

Gianluca Savoldi ospite d'onore al Maradona: maglia azzurra per ricordare il padre BeppeGianluca Savoldi, figlio dell'indimenticato bomber azzurro Beppe, scomparso nei giorni scorsi, sarà ospite d'onore oggi allo stadio Maradona.

Temi più discussi: Napoli-Milan, nel pre-partita l’omaggio a Beppe Savoldi; Savoldi, toccante omaggio prima di Napoli-Milan. Al Maradona ci sarà il figlio; Napoli-Milan, ci sarà un omaggio per Savoldi! Ospite speciale in tribuna; Omaggio a Beppe Savoldi prima di Napoli-Milan: presente anche suo figlio Gianluca.

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Napoli-Milan 0-0 fine primo tempo. Cosa non sta funzionando facebook

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