Savino Del Bene Volley | Brenda Castillo saluta il gruppo

La società di pallavolo ha annunciato che Brenda Castillo non farà parte della squadra nella prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la giocatrice non sarà presente nel roster. Non sono stati forniti dettagli ulteriori su questa scelta. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley comunica ufficialmente che Brenda Castillo non farà parte del roster per la prossima stagione. Libero di livello internazionale e autentico punto di riferimento della seconda linea, Castillo chiude la sua esperienza a Scandicci dopo quattro stagioni complessive, distribuite in due distinti cicli: il biennio 2021-2023 e il successivo 2024-2026. Un percorso lungo, intenso e ricco di successi, nel quale ha rappresentato costantemente una certezza in difesa e ricezione, diventando un elemento fondamentale nella crescita del club. Nel corso della sua esperienza in maglia Savino Del Bene Volley ha collezionato 166 presenze totali: 114 presenze in serie A1, 7 in Coppa Italia, 41 nelle competizioni Cev (di cui 22 in Champions League) e 4 nel campionato mondiale per Ccub.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Savino Del Bene Volley: Brenda Castillo saluta il gruppo Notizie correlate Milano si conferma bestia nera della Savino Del Bene Volley: out in semifinale playoffNumia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley 3-1 (28-26, 19-25, 25-21, 25-22) NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin n. Leggi anche: Savino Del Bene Volley soffre ma si aggiudica gara 1 dei quarti playoff con Bergamo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al via la Final Four di CEV Champions League!; Volley Scandicci, Savino Del Bene Volley: sfuma la finale di Champions League; La Savino Del Bene Volley saluta Brenda Castillo; LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà derby turco in finale. Savino Del Bene Volley, il saluto di Kate AntropovaLa stagione 2025–2026 della Savino Del Bene Scandicci si è conclusa con una serata speciale al Pala BigMat, condivisa con tifosi, istituzioni e tutti i protagonisti di un’annata destinata a rimanere ... nove.firenze.it Volley, la Savino Del Bene al PalaBigMat saluta una stagione storica: 'Percorso straordinario'Si è conclusa la stagione 2025-2026 della Savino Del Bene Scandicci. Una stagione storica, che ha visto la compagine conquistare il titolo di Campioni del Mondo per Club, oltre che raggiungere le semi ... 055firenze.it Savino Del Bene Scandicci, Brenda Castillo ile yollarini ayirdiklarini açikladi. x.com Savino Del Bene Volley Scandicci - facebook.com facebook