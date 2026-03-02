Savino Del Bene Volley soffre ma si aggiudica gara 1 dei quarti playoff con Bergamo

Nel primo incontro dei quarti di finale dei playoff, la Savino Del Bene Volley ha ottenuto una vittoria contro Bergamo con il punteggio di 3-2, dopo cinque set combattuti. La partita si è conclusa con parziali di 25-20, 22-25, 25-18, 23-25 e 17-15. Tra i giocatori presenti, spiccano alcuni nomi come Bernardeschi e altri che hanno contribuito alla vittoria.

Senza Ognjenovic infortunata a una mano arriva il successo ai tie break. Gaspari: "!uando le cose non girano bene bisogna essere più lucidi" SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Traballi n.e. (L2), Bechis 4, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 24, Ribechi (L2), Bosetti 10, Mancini, Graziani 2, Nwakalor 8, Antropova 25, Weitzel 4. All.: Gaspari.VOLLEY BERGAMO: Carraro 2, Bolzonetti 13, Kipp 22, Ferrario, Mosser 12, Strubbe 2, Micheletti (L2), Armini (L1), Weske, Manfredini 10, Mlejnkova 1, Meli 3, Montalvo 13, Angleni n.e. All. Cervellin.ARBITRI: Rossi- Brancati Se l'approccio nel primo set è stato positivo per le...