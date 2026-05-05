Roberto Savi, membro della Banda della Uno Bianca, è uno degli intervistati di Francesca Fagnani a Belve Crime. L'intervista si concentra sulle sue dichiarazioni riguardo alle attività della banda e alle vicende legate alle sue azioni. Le famiglie delle vittime si sono dichiarate scosse dall'intervista, ritenendo alcune risposte fredde e distaccate. La trasmissione va in onda questa sera, suscitando attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

L’ex poliziotto Roberto Savi, a capo della Banda della Uno Bianca, sarà tra i protagonisti della prima puntata della seconda stagione della trasmissione Belve Crime condotta da Francesca Fagnani. La notizia dell’apparizione in tv di Savi dal carcere di Bollate, dove è attualmente detenuto, ha sorpreso i familiari delle vittime. Roberto Savi a Belve Crime di Francesca Fagnani Chi è Roberto Savi La vittime della Uno Bianca La precedente intervista a Eva Mikula a Belve Crime Roberto Savi a Belve Crime di Francesca Fagnani Martedì 5 maggio prende il via la seconda stagione di Belve Crime, spin-off della celebre trasmissione di Raidue incentrato sulle interviste a colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Savi a Belve Crime, famiglie delle vittime gelate dall'intervista al capo della Banda della Uno Bianca

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