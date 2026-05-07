Oggi è la vigilia di una partita importante per il Sassuolo, che punta a raggiungere la quota di 50 punti in classifica. La squadra si prepara a affrontare il Torino in una sfida che rappresenta un classico del campionato. I neroverdi cercano i punti necessari per consolidare la posizione e sfatare il tabù con il club piemontese. La partita si svolgerà in un clima di attesa e determinazione.

E’ già vigilia, oggi, per il Sassuolo che mette nel mirino quota 50, con punti da chiedere ad una gara che è un classico. Quella che oppone i neroverdi al Torino, ovvero l’avversario che il Sassuolo ha incrociato più spesso nella sua storia recente: quello che va in scena domani sera alle 20,45 all’ Olimpico Grande Torino è infatti l’incrocio numero 32 tra il Sassuolo e i granata. Contro nessuno il Sassuolo ha giocato più gare, e solo con Napoli, Juventus e Roma ha una percentuale di vittorie inferiore a dire che il Toro è avversario tanto assiduo quanto scomodo. Morale? Trentuno gare, 11 pareggiate, 14 perse e soltanto 6 vinte per i neroverdi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, è ora di sfatare il tabù con il Toro

TORINO VOLA, SASSUOLO TREMA!

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