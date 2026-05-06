Domani la Gazzetta dello Sport pubblica G Magazine, dedicato agli Internazionali di tennis. In copertina c'è il giovane tennista che si prepara a partecipare a Roma, con l’obiettivo di superare il difficile record di mezzo secolo fa. Il numero uno del mondo si appresta a scendere in campo per tentare di rompere il tabù che riguarda questa manifestazione. La rivista approfondisce il suo percorso e le sfide in vista del torneo.

L’arrivo di Sinner dopo l’ultimo trionfo a Madrid, l’allenamento di Djokovic in piazza del Popolo, i viali del rinnovato Foro Italico che si popolano: già dai primi giorni e dai primi scambi, gli Internazionali d'Italia fanno vedere al mondo perché sono qualcosa di diverso. E il nuovo numero di G Magazine, in edicola con la Gazzetta sarà tutto dedicato al magico Masters 1000 italiano. In copertina c’è il nostro numero 1 del mondo. Jannik arriva a Roma dopo aver vinto Parigi Bercy, Indian Wells, Miami e poi, sulla terra rossa, anche Montecarlo e Madrid: cinque Masters 1000 consecutivi, come non era mai riuscito a nessuno. Senza il rivale Alcaraz, Sinner si presenta nella Capitale da grande favorito, a cinquant’anni dall’ultimo trionfo azzurro di Adriano Panatta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domani con la Gazzetta c'è G Magazine: in copertina Sinner, agli Internazionali per sfatare il tabù

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