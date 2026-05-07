A Sassari, durante l’evento Monumenti Aperti, sono stati registrati 26.688 visitatori, un record rispetto alle edizioni precedenti. Tra i luoghi più visitati, oltre al Palazzo di Città, ci sono stati vari siti storici e naturali della città. Sono stati coinvolti anche studenti, che hanno partecipato a iniziative per conoscere e valorizzare il patrimonio locale, contribuendo a trasmettere la storia alle nuove generazioni.

? Cosa scoprirai Quali siti hanno attirato più visitatori oltre al Palazzo di Città?. Come hanno coinvolto gli studenti per trasformare la storia in futuro?. Perché il Barbacane del Castello aragonese ha attirato così tante persone?. Come influenzeranno i sentieri naturali il turismo della provincia sassarese?.? In Breve Palazzo di Città ha registrato oltre 1700 visitatori durante i due giorni.. Barbacane del Castello aragonese ha attirato più di mille persone dopo dieci anni.. Rete museale Thàmus ha registrato oltre cinquemila presenze totali tra i suoi spazi.. Percorsi hanno coinvolto 48 siti tra monumenti urbani e sentieri naturali.. Trent?mila seicento ottantotto visitatori hanno animato le strade di Sassari il 2 e il 3 maggio, segnando un traguardo importante per l’edizione 2026 di Monumenti Aperti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, record a Monumenti Aperti: 26.688 visitatori tra storia e natura

Notizie correlate

Leggi anche: Cagliari, record a Monumenti Aperti: 112.000 visitatori tra storia e natura

Leggi anche: Sassari: 48 siti e 7 nuovi percorsi tra storia e natura selvaggia

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Monumenti Aperti, sei itinerari con 48 siti da visitare a Sassari; Monumenti Aperti, Sassari presa d’assalto: 33mila persone in due giorni alla riscoperta della città; Monumenti Aperti, al via la maratona di maggio: riflettori su Sassari e Marmilla; Monumenti Aperti in Sassari: 32,688 visitors over one weekend.

Sassari, Sanluri e Lunamatrona: Monumenti apertiArchiviato con successo l’esordio a Cagliari, segnato dal record storico di 120.000 visite registrate, la trentesima edizione di Monumenti Aperti entra nel vivo con un calendario regionale e nazionale ... mediterranews.org

Record di presenze a Sassari per Monumenti Aperti: registrati quasi 32mila visitatori31781 visite: è questo il numero di visitatori che ha raggiunto Sassari per l’edizione 2025 di Monumenti Aperti a cui bisogna però aggiungere quelli della Rete Thàmus del Comune che ha coinvolto altri ... unionesarda.it

Il 9 e 10 maggio saranno 23 i siti visitabili a Porto Torres per Monumenti Aperti - facebook.com facebook

Monumenti aperti, nel weekend visite guidate in altri 9 comuni x.com