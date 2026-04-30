A Sassari, il 2 e 3 maggio, saranno aperti 48 siti e inaugurati 7 nuovi percorsi che spaziano tra storia e natura selvaggia. L’evento, promosso dal programma Generazione Monumenti Aperti, coinvolge i giovani in un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della città. Durante le giornate, i partecipanti potranno visitare i luoghi e percorsi appena aperti, scoprendo aspetti storici e naturali della zona.

? Cosa sapere Sassari apre 48 siti e 7 nuovi percorsi il 2 e 3 maggio.. Il programma Generazione Monumenti Aperti coinvolge i giovani tra storia e natura selvaggia.. Sassari si prepara a ospitare la ventesima edizione di Monumenti Aperti tra sabato 2 e domenica 3 maggio, con un programma che prevede l’apertura di 48 siti e il debutto di 7 percorsi inediti in tutta la città. Il fine settimana imminente trasformerà il volto della provincia sassarese, spostando l’attenzione dai monumenti storici del centro ai sentieri più selvaggi della costa e delle campagne. La manifestazione, che quest’anno adotta il tema Generazione Monumenti Aperti, punta tutto sul coinvolgimento dei giovani come nuovi custodi della memoria collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: 48 siti e 7 nuovi percorsi tra storia e natura selvaggia

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