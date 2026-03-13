Al Teatro Cortesi di Sirolo inizia oggi alle 21.30 il nuovo evento culturale ‘Punti di Vista – Dibattiti a Teatro’, promosso dalla Universal Events di Emanuel Pàstina. La serata vede come ospite don Aldo Bonaiuto, che affronta il tema della tratta di esseri umani. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa si inserisce in un format dedicato ai dibattiti pubblici.

Prende il via oggi (ore 21.30, ingresso gratuito) al Teatro Cortesi di Sirolo il nuovo format culturale ‘Punti di Vista – Dibattiti a Teatro’, ideato dalla Universal Events di Emanuel Pàstina. E’ un ciclo di incontri pensato per portare sul palco testimonianze, esperienze e riflessioni di persone che, attraverso il loro impegno e il loro percorso di vita, hanno qualcosa di importante da raccontare alla società. L’obiettivo è dare voce a personalità provenienti da ambiti diversi, capaci non solo di condividere storie ed esperienze, ma anche di trasmettere messaggi profondi e significativi, frutto delle loro azioni, del loro lavoro e del loro impegno concreto nella realtà quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Cortesi "Punti di vista": don Aldo Bonaiuto e la tratta di esseri umani

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