Al via Punti di Vista – Dibattiti a Teatro Si inizia con Don Aldo Bonaiuto e la tratta degli esseri umani

Venerdì 13 marzo alle 21,30 al Teatro Cortesi di Sirolo si apre “Punti di Vista – Dibattiti a Teatro”, un nuovo format culturale che vuole portare il pubblico a confrontarsi su temi di attualità. La prima serata sarà dedicata a Don Aldo Bonaiuto e alla tratta degli esseri umani. L’evento coinvolge relatori e spettatori in un percorso di approfondimento e discussione.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) SIROLO – Prenderà il via venerdì 13 marzo alle 21,30, al Teatro Cortesi di Sirolo, il nuovo format culturale “Punti di Vista – Dibattiti a Teatro”. A condurre la serata sarà la dottoressa Cinzia Nicolini che guiderà il dialogo con l’ospite accompagnando il pubblico in un percorso di conoscenza e riflessione. Protagonista del primo appuntamento sarà Don Aldo Buonaiuto, sacerdote della Comunità Papa Giovanni XXIII, da anni impegnato nella difesa delle persone più fragili e in particolare nella lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

“La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita”: Julio Iglesias si difende dalle accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umaniIl cantante 82enne dopo giorni di silenzio risponde alle accuse: "La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita" Dopo due giorni di...

Leggi anche: PSG, esplode il caso Lucas Hernandez: denuncia per tratta di esseri umani e lavoro nero

Aggiornamenti e notizie su Al via Punti di Vista Dibattiti a...

Temi più discussi: Riqualificazione del porto canale e del corridoio verde del Rio Melo: al via i lavori per la piantumazione di 11mila arbusti e dei giardini della pioggia; Fabio Lucioni non usa giri di parole: Il Lecce può solo vincere; Trasporto merci con i droni, sperimentazione al via. Chi può utilizzarli di più? Il mondo medico; Punti di vista di fronte al paesaggio d’oggi, sempre più gremito di doppie fotografie accoppiate.

Punti di vista, il nuovo podcast di studenti liceali per parlare di inclusione e disabilitàPromosso da CBM Italia e realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Volta di Milano, il podcast si compone di tre puntate dedicate a linguaggio, sport e cultura Dare la parola ai ... disabili.com

Si avvicina il referendum Giustizia. I due punti di vista a confrontoOggi ad Avenza le posizioni dei magistrati Vincenzo Turco e Fabrizio Garofalo ... msn.com

Punti di vista. Torino, Piemonte. - facebook.com facebook