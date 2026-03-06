Aree gioco nei parchi e nelle scuole | il Comune avvia 12 interventi di riqualificazione

Il Comune di Bergamo ha avviato dodici interventi di riqualificazione delle aree gioco nei parchi pubblici e nelle scuole della città. Le operazioni riguardano lavori di miglioramento e messa in sicurezza delle strutture presenti negli spazi dedicati ai bambini e agli studenti. L’obiettivo è rinnovare le zone dedicate al gioco, garantendo ambienti più sicuri e funzionali.

Gli interventi riguardano complessivamente 12 ambiti di intervento, di cui 7 nei parchi e nelle aree verdi cittadine e 5 all'interno di scuole dell'infanzia e primarie, per una spesa di 120.000 euro Bergamo. Proseguono gli interventi dell'Amministrazione comunale per la riqualificazione e il miglioramento delle aree gioco presenti nei parchi cittadini e nei plessi scolastici. Gli interventi riguardano complessivamente 12 ambiti di intervento, di cui 7 nei parchi e nelle aree verdi cittadine e 5 all'interno di scuole dell'infanzia e primarie, per una spesa di 120.000 euro. Gli interventi, che saranno realizzati entro l'estate, prevedono la...

