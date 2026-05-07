A Sarzana, un ex impianto sportivo dedicato al hockey sta per essere riconvertito in un complesso residenziale destinato a favorire l’autonomia delle persone con disabilità. La trasformazione si realizza grazie a fondi pubblici destinati alla riqualificazione degli edifici, che consentiranno di creare abitazioni accessibili e adatte alle esigenze dei futuri residenti. La riqualificazione dell’area coinvolge anche interventi di adeguamento strutturale e funzionale per garantire maggiore autonomia agli utilizzatori.

? Cosa scoprirai Come cambierà la vita quotidiana dei futuri residenti nel Palahockey?. Quali fondi permetteranno di trasformare l'ex struttura sportiva in abitazioni?. Perché le istituzioni hanno accelerato i tempi per questo progetto?. Chi gestirà gli spazi sociali una volta terminati i lavori?.? In Breve Lavori affidati a Verzì Costruzioni Srl di Genova per 187.843 euro.. Progetto finanziato tramite la Missione 5 del Pnrr per l'inclusione sociale.. Iter concluso a febbraio con la procedura negoziata per l'aggiudicazione.. Intervento gestito dal Distretto sociosanitario 19 Val di Magra e Asl5.. Il Distretto sociosanitario 19 Val di Magra ha ufficializzato l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria presso il Palahockey di Piazza Terzi a Sarzana, trasformando la struttura in un centro per l’autonomia abitativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana: il Palahockey diventa casa per l’autonomia dei disabili

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