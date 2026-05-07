A Saronno, un'azienda sta collaborando con FNMA per selezionare autisti e meccanici e offre la possibilità di ottenere gratuitamente la patente D e la certificazione CQC. Sono previsti colloqui individuali presso Villa Gianetti per i candidati interessati. La ricerca riguarda persone che vogliono frequentare il percorso di formazione senza sostenere spese. Le selezioni sono aperte a chi risponde ai requisiti richiesti.

? Cosa scoprirai Come ottenere la patente D e la CQC senza costi?. Chi può candidarsi per i colloqui individuali a Villa Gianetti?. Entro quando bisogna prenotare il posto per il recruiting day?. Dove si trovano i moduli per la candidatura online?.? In Breve Prenotazione obbligatoria tramite modulo online o QR code entro venerdì 8 maggio.. Evento previsto per martedì 12 maggio dalle ore 9 alle 17.30 a Villa Gianetti.. Collaborazione tra FNMA, Comune di Saronno e Centri per l'Impiego di Varese.. Formazione gratuita per patenti categoria D e certificazione CQC per i nuovi assunti.. Martedì 12 maggio, dalle ore 9 alle 17.30, Villa Gianetti a Saronno ospiterà il Recruiting Day organizzato da Ferrovie Nord Milano Autoservizi per selezionare nuovi conducenti e manutentori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saronno, lavoro con FNMA: cerca autisti e meccanici con patentino gratis

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