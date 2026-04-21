Sono state avviate le selezioni per una nuova edizione di un percorso formativo legato a un'importante società di trasporto. L'azienda assume autisti e si occupa dei costi relativi alla patente, offrendo anche un premio economico di 3.000 euro. La selezione si rivolge a candidati interessati a inserirsi nel settore e prevede l'accesso a un programma di formazione professionale.

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Sono aperte le selezioni per la nuova edizione dell'Academy di Fnm Autoservizi, una proposta per nuovi autisti rivolta a persone con età minima di 21 anni che prevede un'assunzione a tempo determinato part time per tutta la durata del periodo di formazione finalizzato al conseguimento della patente D e Cqc, con costi totalmente a carico dell'azienda, la successiva trasformazione a tempo indeterminato full time e un premio di ingresso di 3.000 euro. I nuovi autisti che completeranno il percorso dell'Academy -che vedrà il suo avvio entro settembre- saranno inseriti in servizio sulle linee di Fnma nelle province di Como e Varese.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fnma assume autisti, costi patente a carico azienda e premio di 3.000 euro

Notizie correlate

Europa assume 1.490 funzionari: stipendi da 6.000 euroLe istituzioni europee hanno avviato una campagna di reclutamento senza precedenti, destinata a selezionare 1.

Leggi anche: Autolinee Toscane assume autisti

Approfondimenti e contenuti

In Lombardia l’azienda assume autisti: 800 euro al mese subito, poi contratto e 3000 euro di premioSono aperte le selezioni per la nuova edizione dell’Academy di FNM Autoservizi, una proposta per nuovi autisti rivolta a persone con età minima di 21 anni che prevede un’assunzione a tempo determinato ... comozero.it

Aspiranti autisti di bus a Como e Varese fatevi avanti: per voi assunzione a tempo indeterminato, ticket e 3mila euro di premio d’ingressoMilano, 10 settembre 2025 – Sono aperte le selezioni per la nuova edizione dell’Academy di Ferrovie Nord Milano (Fnm) Autoservizi, una proposta per nuovi autisti rivolta a persone con età minima di 21 ... ilgiorno.it