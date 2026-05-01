Colf badanti e presto baby-sitter | tornano le lezioni online e gratis per chi cerca lavoro nell' assistenza

A partire da giovedì 7 maggio, saranno disponibili corsi online gratuiti rivolti a persone interessate a lavorare come colf, badanti e, in futuro, baby-sitter. Le lezioni sono rivolte a chi vive o ha domicilio in Emilia-Romagna e desidera acquisire competenze nel settore dell’assistenza familiare domestica. Questa iniziativa offre un’opportunità formativa senza costi per chi cerca lavoro o desidera specializzarsi in questo campo.