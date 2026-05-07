Sarno Nino D’Angelo cittadino onorario | ‘Il premio più importante

Nino D'Angelo è stato nominato cittadino onorario a Sarno, ricevendo un riconoscimento che ha definito il più importante della sua carriera. Nel frattempo, si è appreso che un sopravvissuto è stato estratto dopo essere rimasto sepolto tra le macerie e il fango per 72 ore. La sua condizione è stata monitorata dai soccorritori, mentre proseguono le operazioni di salvataggio e recupero.

? Cosa scoprirai Perché Nino D'Angelo ha definito questo premio il più importante?. Chi è il sopravvissuto rimasto sepolto per 72 ore sotto il fango?. Quali ingiustizie e risarcimenti mancano ancora alle famiglie di Sarno?. Come ha reagito la politica locale al riconoscimento dell'artista?.? In Breve Cerimonia in aula consiliare di Palazzo San Francesco per il 28° anniversario della frana.. Partecipazione del sopravvissuto Roberto Robustelli e della viceprefetto Clezia Ardone al Duomo di Episcopio.. Messa religiosa presieduta dal viceparroco don Mattia D’Antuono con autorità dei Vigili del Fuoco.. Sindaco Squillante sollecita risarcimenti per le famiglie colpite dal disastro del 5 maggio 1998.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarno, Nino D’Angelo cittadino onorario: ‘Il premio più importante Notizie correlate Leggi anche: Frana di Sarno, il ricordo: «Lo Stato non è con noi». Nino D'Angelo cittadino onorario Leggi anche: Sarno, polemiche per la cittadinanza onoraria a Nino D’Angelo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nino D'Angelo cittadino onorario di Sarno; La commozione di Nino D’Angelo cittadino onorario di Sarno: Se avete bisogno di me, io ci sono; Sarno: cittadinanza onoraria a Nino D’Angelo; Nino D’Angelo: Divento cittadino onorario di Sarno grazie alla mia canzone più impegnata. Alluvione Sarno del 1998, Nino D'Angelo racconta A muntagna è caduta: «Una canzone di dolore nel testo e nella musica»Una canzone scritta di getto, fatta di istinto e che, parola dopo parola, disegna i tratti del 5 maggio 1998. Il maestro Nino D'Angelo riuscì a tradurre in musica il dolore ... ilmattino.it Sarno: Nino D’Angelo cittadino onorario nel 28° anniversario della frana: emozione e unità nella città feritaStampa Nel XXVIII anniversario della tragedia del 5 maggio 1998, la città di Sarno ha vissuto ieri una giornata di profonda memoria e intensa partecipazione istituzionale, nel ricordo delle vittime de ... salernonotizie.it Una giornata di memoria, commozione e profondo significato quella vissuta ieri a Sarno, nel giorno dell’anniversario della tragedia del 5 maggio 1998 che sconvolse la città e provocò decine di vittime a causa della devastante frana. Nel corso delle commemo - facebook.com facebook