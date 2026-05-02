A Sarno si sono sollevate discussioni riguardo alla proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Nino D’Angelo. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e le istituzioni locali. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla memoria storica della città, legata anche all’alluvione del 1998, evento che ha lasciato profonde tracce nel territorio e nella collettività.

Tempo di lettura: 3 minuti “A Sarno la memoria non è retorica. È fango, silenzio, urla nella notte. È l’alluvione di Sarno e Quindici del 1998, una ferita che non si è mai davvero chiusa. Nel 2023, a 25 anni da quella tragedia, il Comune ha conferito la cittadinanza onoraria al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un gesto giusto. Un riconoscimento a chi, in quelle ore, ha scavato con le mani, ha salvato vite, ha rischiato tutto. A chi, come Marco Mattiucci, ha perso la propria vita per salvarne altre. Quella cittadinanza aveva un significato preciso: il sacrificio. Oggi lo stesso riconoscimento viene attribuito a Nino D’Angelo per un contributo artistico legato alla memoria.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sarno, polemiche per la cittadinanza onoraria a Nino D’Angelo

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