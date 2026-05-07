Recentemente sono stati pubblicati nuovi dettagli sulla vita di Mussolini, suscitando sorpresa tra gli storici. Tra le rivelazioni ci sono dichiarazioni che descrivono il dittatore come un uomo solo e dipendente da sostanze stupefacenti, oltre ad essere coinvolto in comportamenti legati al sesso. Questi retroscena, che si aggiungono a quanto già noto, mettono in discussione alcune immagini tradizionali sulla figura storica. Le nuove testimonianze sono state riportate in un libro che analizza aspetti finora poco approfonditi del suo passato.

De Robertis Quando si pensava che su Mussolini si fosse scritto ormai tutto, che le biblioteche fossero ormai sature di scritti “su” e soprattutto “del” dittatore che per vent’anni privò l’Italia della libertà, ecco, tutt’altro che inatteso, l’inedito. L’inedito che ti aspetti. E che inedito. Diciamo pure “l’inedito” per eccellenza, con la “I” maiuscola, quello che si attendeva da tempo. My Fault, Mussolini as I knew him, il memorialebiografia del duce che Margherita Sarfatti scrisse nel 1947 e che mai era stato pubblicato nel nostro paese, arriva finalmente in libreria con il titolo di È colpa mia, Mussolini come l’ho conosciuto (Paesi edizioni, 252 pagine).🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sarfatti e tutti i retroscena di Mussolini: "Solo, schiavo della coca e del sesso"

Notizie correlate

Leggi anche: Le risate di Allegri, la mossa Estupinan e non solo: tutti i retroscena del derby Milan-Inter

Gli italiani, il sesso e che cosa è cambiato negli ultimi 25 anni: sale a 19 anni l'età media della prima volta per i maschi, le donne sperimentano di più il sesso a tre. Tutti i dati di un nuovo studioConfrontando i dati odierni con quelli raccolti nel 2000, ciò che è emerso denota un cambiamento eclatante, che riguarda in primis le donne e che...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: È colpa mia. La nascita del Duce raccontata da Margherita Sarfatti (di P. De Robertis); Sarfatti e tutti i retroscena di Mussolini: Solo, schiavo della coca e del sesso; Nelle memorie dell’ex amante Margherita Sarfatti, il grande errore su Mussolini; Pubblicato in Italia per la prima volta il Memoriale di Margherita Sarfatti.

Sarfatti e tutti i retroscena di Mussolini: Solo, schiavo della coca e del sessoEsce l’inedito per eccellenza: il memoriale È colpa mia, biografia del duce scritta nel 1947 dalla sua celebre amante ... quotidiano.net

Nelle memorie dell’ex amante Margherita Sarfatti, il grande errore su MussoliniDopo 80 anni esce in Italia È colpa mia: giudizi spietati sul dittatore e la sua famiglia. Bruno pilota ubriaco, Edda capricciosa e figlia di una russa, ... ilsecoloxix.it

È colpa mia. La nascita del Duce raccontata da Margherita Sarfatti x.com

Anna Sarfatti in viaggio in un Prato di libri 2026Scuola primaria Fabrizio De Andrè, Scuola primaria AlbertoManzi Prato e Scuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa - facebook.com facebook