Sarentino fermato l’uomo con ordine di espulsione | ora al CPR

A Sarentino, un uomo è stato fermato dai carabinieri e successivamente trasferito al Centro di Permanenza Rimpatri (CPR) in seguito a un ordine di espulsione. Durante una perlustrazione, i militari hanno controllato i documenti dell’individuo, scoprendo che era destinatario di un provvedimento di espulsione. La sua identità e i dettagli del procedimento sono stati verificati attraverso le verifiche di routine sui documenti e sui sistemi di controllo.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare l'uomo a Sarentino?. Cosa ha rivelato il controllo dei documenti durante la perlustrazione?. Perché il provvedimento del Questore di Milano è emerso solo ora?. Dove verrà trasferito l'uomo dopo le procedure a Bolzano?.? In Breve Identificazione avvenuta presso il Comando provinciale dei carabinieri di Bolzano.. Provvedimento originariamente emesso dal Questore di Milano.. Trasferimento del soggetto al centro di Gradisca d’Isonzo.. Operazione coordinata dal comandante Stefano Esposito Vangone.. I carabinieri della Compagnia di Bolzano hanno identificato un cittadino extracomunitario a Sarentino, il quale risultava destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarentino, fermato l’uomo con ordine di espulsione: ora al CPR Notizie correlate Rissa a Novara, uomo arrestato e accompagnato al Cpr di Gorizia: espulsione in corsoEseguito un arresto in via Manzoni a Novara, dove una rissa tra più persone è stata segnalata da diversi cittadini. Fermato e avviato all’espulsione Said, l’uomo che per giorni ha terrorizzato Cassano MagnagoCassano Magnago (Varese) – Per giorni è stato un volto noto, inquietante, imprevedibile.