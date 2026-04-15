Fermato e avviato all’espulsione Said l’uomo che per giorni ha terrorizzato Cassano Magnago

A Cassano Magnago, un uomo è stato fermato e messo in libertà vigilata in vista dell’espulsione. Per diversi giorni si è aggirato nel centro abitato, creando tensione tra i residenti. Durante questo periodo, ha urlato e acceso fuochi in strada, principalmente nella zona di Soiano. Le forze dell’ordine hanno seguito le sue mosse prima di intervenire e avviare le procedure per la sua espulsione.

Cassano Magnago (Varese) – Per giorni è stato un volto noto, inquietante, imprevedibile. Urlava, accendeva fuochi per strada, si aggirava soprattutto nella zona di Soiano. E diceva: “Il buon Dio mi ha detto di restare a Cassano”. Ora quella vicenda si chiude. Said, 38 anni, cittadino egiziano senza fissa dimora, è stato rintracciato nel pomeriggio di martedì 14 aprile dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e trasferito al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. Da lì partiranno le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale. Un epilogo deciso dalla Prefettura di Varese, dopo giorni di tensione crescente in città. Per almeno quindici giorni, la presenza dell’uomo aveva alimentato preoccupazione tra i residenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fermato e avviato all’espulsione Said, l’uomo che per giorni ha terrorizzato Cassano Magnago Notizie correlate Leggi anche: Le auto degli "infami" bruciate. Chi è l'uomo che ha terrorizzato Roma sud ovest: "Io so un po' stragista" Leggi anche: L’uomo che ha provato a rapire la bimba fermato due giorni fa alle cliniche Gavazzeni: chiedeva di essere riportato in Romania con l’ambulanza Altri aggiornamenti Si parla di: Samarate e Cassano Magnago. Sequestrati 800 grammi di stupefacenti. Fermato e avviato all’espulsione Said, l’uomo che per giorni ha terrorizzato Cassano MagnagoPer giorni il 38enne, egiziano, ha imperversato a Soiano, urlando, accendendo fuochi, impaurendo la gente. Non veri e propri reati ma una situazione di incertezza che si è conclusa solo dopo che la qu ... ilgiorno.it Cassano Magnago, getta i rifiuti ma viene scovato grazie alle telecamere del ComuneL’episodio è avvenuto in via Boscaccio, dove il sistema di videosorveglianza ha consentito di ricostruire i fatti e avviare l’intervento della polizia locale, con il supporto di Econord (foto d'archiv ... laprovinciadivarese.it