Sarentino | Carabinieri fermano lo straniero con decreto di espulsione

Durante un controllo di routine in Val Sarentino, i Carabinieri hanno fermato un uomo con un decreto di espulsione emesso a Milano. L’individuo ha cercato di celarsi tra le persone presenti, ma è stato individuato dalle forze dell’ordine. Le verifiche hanno confermato la sua posizione irregolare, portando all’applicazione delle procedure previste dalla legge. La vicenda si inserisce in una serie di controlli mirati sul territorio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un uomo con espulsione a Milano a nascondersi a Sarentino?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri durante il controllo in Val Sarentino?. Perché il controllo in un piccolo comune montano ha attivato il rimpatrio?. Dove è stato trasferito lo straniero dopo l'identificazione dei militari?.? In Breve Il comandante Stefano Esposito Vangone coordina i controlli per la sicurezza provinciale.. Il soggetto è stato trasferito al Centro di Permanenza di Gradisca d’Isonzo.. L'operazione ha richiesto rilievi fotodattiloscopici presso il Comando Provinciale di Bolzano.. Il controllo ha permesso l'esecuzione di un decreto emesso dal Questore di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarentino: Carabinieri fermano lo straniero con decreto di espulsione Notizie correlate Sarentino, fermato l’uomo con ordine di espulsione: ora al CPR? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare l'uomo a Sarentino? Cosa ha rivelato il controllo dei documenti durante la... Atripalda, controlli dei Carabinieri: denunciato 30enne irregolare e proposta espulsione per un altro stranieroProsegue senza sosta l’azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive...