Atripalda controlli dei Carabinieri | denunciato 30enne irregolare e proposta espulsione per un altro straniero

I Carabinieri di Avellino hanno effettuato controlli a Atripalda, denunciando un 30enne irregolare e proponendo l’espulsione di un altro straniero. Le operazioni sono state parte di un’attività di verifica sul territorio, portata avanti senza sosta dal Comando Provinciale, in conformità con le direttive del Prefetto. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo continua e capillare.

Prosegue senza sosta l'azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, finalizzata al contrasto dei furti in abitazione e dei reati predatori.Rafforzata la vigilanza dei.