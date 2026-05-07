Sardegna 4 escursionisti salvati tra le grotte di Cala Luna

Quattro escursionisti sono stati salvati nelle grotte di Cala Luna in Sardegna. L'elicottero è riuscito ad avvicinarsi ai turisti, consentendo il recupero. La grotta segnalata come luogo di pericolo si è rivelata essere una trappola diversa da quella prevista. Le operazioni di soccorso sono durate alcune ore e hanno coinvolto diverse squadre di intervento.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'elicottero a rientrare proprio vicino ai turisti?. Perché la grotta segnalata si è rivelata una trappola diversa?. Come hanno coordinato i soccorsi senza l'intervento del mezzo aereo?. Quali rischi nascondono i sentieri tra Cala Luna e Cala Fuili?.? In Breve Allarme alle 15:16 per quattro uruguaiani bloccati tra Cala Luna e Cala Fuili.. Squadra SAF di Nuoro e Nucleo Sommozzatori di Cagliari hanno coordinato il recupero.. Elicottero Drago 143 rientra alla base per maltempo vicino all'area di Dorgali.. Soccorso via mare con motovedetta da La Caletta e battelli verso Cala Gonone.. Quattro escursionisti di nazionalità uruguaiana sono stati messi in salvo oggi pomeriggio dopo essersi ritrovati bloccati lungo il sentiero costiero che unisce Cala Luna a Cala Fuili, a causa di condizioni meteo avverse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, 4 escursionisti salvati tra le grotte di Cala Luna Notizie correlate Leggi anche: Due escursionisti in ipotermia intrappolati tra le nevi sul Monte Cervati: salvati con l’elicottero VIDEO | Escursionisti romani salvati durante bufera di neve e recuperati in nottataQuattro giovani escursionisti romani, rimasti bloccati durante un'escursione sulla neve tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, a circa 2.