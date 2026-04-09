Due escursionisti in ipotermia intrappolati tra le nevi sul Monte Cervati | salvati con l'elicottero

Due escursionisti sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati tra le nevi sul Monte Cervati, nel territorio di Sanza, in provincia di Salerno. Le persone sono state trovate in condizioni di ipotermia e sono state soccorse dall’unità del soccorso alpino e dalla guardia di finanza, che le hanno trasportate con un elicottero. L’intervento si è concluso con successo, evitando conseguenze più gravi per i due escursionisti.

Due escursionisti bloccati sul Monte Cervati a Sanza, in provincia di Salerno. Salvati da soccorso alpino e guardia di finanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Soccorsi due escursionisti a Capo Gallo, padre e figlio in ipotermia salvati sulle Madonie Soccorso in elicottero: 4 escursionisti salvati al buio sul CrepacuoreQuattro escursionisti salvati in extremis sul Monte Crepacuore Quattro escursionisti in difficoltà sul Monte Crepacuore, nel comune di Guarcino, sono... Argomenti più discussi: Due escursionisti in ipotermia intrappolati tra le nevi sul Monte Cervati: salvati con l'elicottero; Soccorso sul Monte Cervati: due giovani escursionisti recuperati in elicottero. In difficoltà sulla neve del Cervati: due escursionisti salvatiIntervento sul Monte Cervati: recuperate due persone in difficoltà. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato attivato nella giornata odierna dalla ... ilmattino.it Monte Cervati, soccorsi con l’elicottero due giovani escursionisti in difficoltàStampaIl Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto sul Monte Cervati, nel comune di Sanza, per recuperare due escursionisti in difficoltà. L’operazione è scattata su richiest ... salernonotizie.it INTERVENTO SUL MONTE CERVATI: DUE ESCURSIONISTI SALVATI IN ELICOTTERO Intervento di soccorso nella giornata di oggi sul Monte Cervati, nel territorio di Sanza, dove due escursionisti si sono trovati in difficoltà. Attivato il Soccorso Alpino e Spele - facebook.com facebook