VIDEO | Escursionisti romani salvati durante bufera di neve e recuperati in nottata

Quattro giovani romani sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati in una bufera di neve tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva. La tempesta ha ostacolato il loro rientro, costringendoli a chiedere aiuto. Le squadre di soccorso sono intervenute nella notte, utilizzando motoslitte e attrezzature specializzate per raggiungerli. I soccorritori hanno portato in salvo gli escursionisti, che si trovavano in difficoltà in condizioni meteo estreme. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in montagna.

Quattro giovani escursionisti romani, rimasti bloccati durante un'escursione sulla neve tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, a circa 2.200 metri di altitudine sulla Maiella, sono stati soccorsi nella serata di ieri e riportati a valle grazie all'intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e dell'Aeronautica Militare. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 22.30. Non appena ricevuta la richiesta di aiuto, è stata prontamente attivata una prima squadra di tecnici del CNSAS Abruzzo, che ha raggiunto a piedi il gruppo in una zona caratterizzata da neve e tratti particolarmente esposti.