Saranno gli scalatori i veri protagonisti del Giro d’Italia 2026?

Gli appassionati di ciclismo attendono con trepidazione il Giro d’Italia del 2026, una gara che si preannuncia impegnativa. Con circa 50.000 metri di dislivello e sette tappe di arrivo in salita, la corsa metterà alla prova gli scalatori più forti. La presenza di numerose salite e traguardi in quota renderà il percorso particolarmente adatto a chi preferisce affrontare pendenze ripide e sfide in quota.

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Con quasi 50.000 metri di dislivello e ben sette arrivi in salita, il Giro d’Italia 2026 non è una corsa per cuori deboli. È un’edizione disegnata per chi ha il baricentro basso, il respiro profondo e la capacità di danzare sui pedali quando l’ossigeno scarseggia. Ecco l’analisi dei veri protagonisti attesi dove l’aria si fa rarefatta. Inutile girarci intorno: quando la strada sale sopra il 10% per chilometri, il riferimento mondiale è lui. Il danese della Visma-Lease a Bike approda al Giro con un unico scopo: dimostrare che le sue gambe non temono i passi appenninici né le leggendarie cime dolomitiche. La sua capacità di produrre sforzi massimali ripetuti lo rende il favorito numero uno per tappe come quella di Pila (Tappa 14), dove i 4.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Giro d’Italia 2026: gli scalatori ed i possibili pretendenti alla maglia azzurraCi avviciniamo a grandi passi verso la prima corsa a tappe della stagione, il Giro d’Italia che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tutto pronto per la Gran Fondo della Versilia; Quale sarà la Cima Coppi del Giro d’Italia 2026? Una vetta mitica che può fare la differenza; Guida pratica al Giro d'Italia; AUTOZAI CONTRI. SCATTA IL GIRO D'ABRUZZO, IMPEGNO ANCHE A BADOERE. Saranno realizzati percorsi e superfici con pavimentazione drenante, nuovi arredi urbani, aree verdi attrezzate, servizi igienici, spazi gioco e un campo da basket. - facebook.com facebook Domani saranno interrogati dal pm Ascione il club referee manager dell’Inter, Schenone, e l’attuale designatore degli arbitri Dino Tommasi. Là prossima settimana toccherà agli altri club referee manager di Serie A, che però non hanno ancora ricevuto comuni x.com