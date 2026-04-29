Giro d’Italia 2026 | gli scalatori ed i possibili pretendenti alla maglia azzurra

Il Giro d’Italia 2026 sta per iniziare con la prima tappa prevista per venerdì 8 maggio in Bulgaria. La corsa si avvicina e gli appassionati seguono con attenzione le eventuali sfide tra gli scalatori e i corridori che potrebbero ambire alla maglia azzurra. Gli organizzatori hanno comunicato il percorso e le tappe che attraverseranno vari paesi prima di arrivare in Italia. La competizione si annuncia ricca di sfide e attese.

Ci avviciniamo a grandi passi verso la prima corsa a tappe della stagione, il Giro d’Italia che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. L’attesa è ovviamente tanta, non solo per la classifica generale, ma anche per le altre graduatorie, sempre molto ambite. A partire dalla Maglia Azzurra che premia il miglior scalatore del lotto. Attenzione ovviamente ai big, che delle volte possono monopolizzare anche questa classifica: corridori come Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari possono darsi battaglia su tanti dei GPM più importanti, portando a casa tantissimi punti. Spazio però agli specialisti di questo genere di classifiche. A partire da Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) che l’ha conquistata nella passata stagione ed ha le doti per andare in fuga in montagna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: gli scalatori ed i possibili pretendenti alla maglia azzurra Giro d'Italia 2026 la presentazione a Roma, si parte dalla Bulgaria Notizie correlate Giro d'Italia, Doris: "La Maglia Azzurra? Iconica, rappresenta i nostri valori"Così Massimo Antonio Doris, Ad di Banca Mediolanum, sull'importanza della Maglia Azzurra a margine dell'evento "Ieri Oggi Domani" per annunciare il... Leggi anche: Prologo Giro Romandia 2026: Godon vince la crono ed è la prima maglia gialla Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 · Squadre partecipanti e wild card ufficiali: elenco completo | Ciclismo su strada; Il Giro d’Italia debutta su Fortnite; Giro d'Italia 2026, pochi giorni al via: il percorso e le tappe; Giro d’Italia 2026: il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà. Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, ci sono Ciccone e PellizzariL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it Giro, svelata la Maglia rosa 2026 con la dedica agli 80 anni della RepubblicaLa casacca dell’edizione numero 109 vede all’interno del colletto un’inserzione speciale, mentre lo sponsor ufficiale è Io sono Friuli Venezia Giulia. Il presidente di Rcs MediaGroup Cairo: La magl ... gazzetta.it Giro d'Italia, Roma si prende il Gran Finale: il 31 maggio la passerella tra Ostia e il Circo Massimo https://canaledieci.it/2026/04/29/giro-ditalia-roma-si-prende-il-gran-finale-il-31-maggio-la-passerella-tra-ostia-e-il-circo-massimo/ - facebook.com facebook Ciclismo, Roma ancora capitale del Giro Per il quarto anno di fila la Città Eterna ospiterà l’arrivo x.com