LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti?

Oggi si svolge la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza e arrivo a Basauri. La corsa si estende per 152,8 chilometri, coinvolgendo numerosi ciclisti tra favoriti e protagonisti della classifica generale. La giornata sarà decisiva per capire se si formeranno fughe o se i grandi nomi manterranno il controllo del gruppo. La gara è seguita in diretta online, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Basauri e arrivo nella medesima località dopo aver percorso 152,8 chilometri. Due sembrano gli scenari maggiormente possibili: la partenza di una fuga da lontano o un nuovo duello tra i big della classifica generale. Se mai fossero esistiti dubbi sulla sua tenuta, Paul Seixas li ha fugati nel modo migliore, con i fatti. Il francese, classe 2006, ha letteralmente annichilito gli avversari sulla salita di San Miguel de Aralar e si è poi involato da solo giungendo al traguardo con distacchi molto significativi sui diretti rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti? LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga riprende vigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Mancano circa 115 chilometri alla fine della tappa. Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fuga Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; Giro dei Paesi Baschi | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Non si vede Ayuso nelle prime posizioni del gruppo, il capitano dovrebbe essere Skjelmose. 16.56 Davanti, ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi, Paul Seixas domina: vince anche la 2^ tappa e consolida il primatoLeggi su Sky Sport l'articolo Giro dei Paesi Baschi, Paul Seixas domina: vince anche la 2^ tappa e consolida il primato ... sport.sky.it Spagna: No del Reina Sofía a trasferimento Guernica nei Paesi Baschi x.com “Forse è stato un po’ azzardato attaccare così presto, forse ho attaccato un po’ prima di quanto volessi, ma sentivo il momento giusto”, ha dichiarato Paul Seixas dopo la vittoria nella seconda tappa dei Paesi Baschi. “Dopo due o tre minuti me ne sono già penti - facebook.com facebook