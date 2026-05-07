Domenica si svolgerà il match tra Prato e Siena, un derby molto atteso. I padroni di casa arrivano in buona forma, mentre il Siena si prepara alla sfida. Tuttavia, sembra che le possibilità di riaprire lo stadio del Lungobisenzio per questa occasione siano ridotte. La partita si giocherà quindi in un'altra sede, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Sembrano diminuire le possibilità che domenica, in occasione di Prato-Siena, il Lungobisenzio possa finalmente tornare a ospitare 3.000 spettatori. La richiesta per l’ottenimento della deroga per l’aumento della capienza massima avanzata dalla società biancazzurra è al momento sospesa. Come scritto precedentemente, la Commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo non ha ancora concesso il via libera. Il problema principale resta la necessità di installare delle cancellate per separare le due tifoserie fuori dall’impianto di via Firenze. Ebbene, stando a quanto raccolto, sarebbero emersi dei problemi per la realizzazione dell’intervento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarà un super derby contro il Siena. Bianconeri in salute, il Prato c’è

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