Il Prato alla prova del super derby Capienza | ancora carte da verificare

Il Prato si prepara a ospitare il super derby contro il Siena, con il Lungobisenzio che dovrebbe essere tutto esaurito per la partita in programma domenica alle 14:30. La capienza dello stadio è ancora da confermare, ma le prenotazioni sono molto numerose. La gara si svolgerà senza ulteriori restrizioni di pubblico e il settore sarà occupato interamente dai tifosi delle due squadre.

Sarà un Lungobisenzio completamente soldout per la gara di domenica (calcio d'avvio alle 14:30) contro il Siena. La notizia, in sé per sé, non fa così rumore, dato che era lecito attenderselo, alla luce dell'importanza della sfida in questione. A impressionare però è la risposta immediata del pubblico di fede biancazzurra. La prevendita è cominciata con il botto infatti. La Curva Ferrovia è andata esaurita nel giro di poche ore. Stesso discorso o quasi per la Tribuna, dove al tardo pomeriggio di ieri rimanevano solo una trentina di biglietti a disposizione. Anche i sostenitori bianconeri hanno già cominciato ad acquistare i propri tagliandi nel Settore Ospiti (circa una cinquantina venduti).

