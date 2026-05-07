Sara ad Affari Tuoi tenta la fortuna cambiando tre volte pacco | le va bene e porta a casa più di 30mila euro

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 7 maggio, una concorrente di origine campana ha tentato la fortuna cambiando tre volte pacco. Dopo aver scelto e aperto diverse scatole, è riuscita a portare a casa più di 30.000 euro e anche il jackpot di Gennarino. La sua strategia le ha permesso di ottenere un premio consistente alla fine della trasmissione.

Sara ad Affari Tuoi tenta la fortuna più volte durante la puntata del 7 maggio e viene premiata. La pacchista della Campania torna a casa col suo bottino e anche il jackpot di Gennarino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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