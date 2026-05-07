Sapori che connettono | da Radici workshop gratuito di cucina ucraina
Un workshop gratuito di cucina ucraina invita a scoprire come le ricette possano diventare momenti di confronto tra le persone. L’evento offre l’opportunità di imparare tecniche e tradizioni culinarie autentiche, creando un’occasione di scambio tra partecipanti. La sessione si svolge in un ambiente informale, dove il cibo diventa elemento di condivisione e incontro tra le diverse comunità presenti.
Cosa succede quando una ricetta diventa uno spazio di incontro? Vieni a scoprire il gusto dello scambio comunitario. Ti aspettiamo per cucinare e mangiare insieme un piatto tipico della tradizione ucraina. Con Immersed – iniziativa europea che promuove la partecipazione sociale e lavorativa di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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