Ayu Sushi Concept | un ristorante che unisce cucina giapponese e sapori mediterranei

Un nuovo ristorante ha aperto in via Vittor Pisani 8, combinando cucina giapponese e sapori mediterranei. Il locale propone un menù alla carta con piatti che mescolano le tradizioni di due culture culinarie. Gli interni sono moderni e dal design contemporaneo, con elementi che richiamano uno stile quasi hi-tech. La proposta gastronomica si presenta come un'esperienza senza precedenti nel panorama locale.

In via Vittor Pisani 8, il menù creativo alla carta dialoga con interni contemporanei, quasi hi-tech. Un duo che contribuisce a sposare l’effervescenza urbana del quartiere. A due passi dalla Stazione Centrale di Milano, posizionato sotto gli iconici portici razionalisti di via Vittor Pisani, al civico n. 8, Ayu Sushi Concept è il ristorante che pone in dialogo i più sinceri sapori della tradizione giapponese con una contemporanea interpretazione fusion dai sentori mediterranei. Atmosfera suggestiva e interni in chiave moderna accolgono clienti affezionati e di passaggio dal lungo l’asse strategico che conduce da piazza della Repubblica e piazza Duca d’Aosta.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ayu Sushi Concept: un ristorante che unisce cucina giapponese e sapori mediterranei Apre a Milano il primo ristorante senza tavoli, il nuovo concept per avvicinare clienti e cucinaApre oggi a Milano il nuovo ristorante di Langosteria, pensato per avvicinare clienti e cucina: completamente sprovvisto di tavoli, si mangia su... Leggi anche: I sapori mediterranei a bordo di più navi