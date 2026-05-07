Durante un’udienza davanti alla commissione, l’ex direttore dell’Aifa ha ammesso che fin dall’inizio si era consapevoli che il vaccino contro il Covid rallentava solo in parte la diffusione del virus. Ha anche dichiarato che il farmaco non impediva i contagi, nascondendo questa informazione al pubblico. Queste dichiarazioni sono state fatte nel corso di un’audizione ufficiale, senza ulteriori commenti o motivazioni.

Imbarazzante confessione dell’ex direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, davanti alla commissione: «Quel farmaco non bloccava i contagi». Ci hanno sempre mentito per imporre gli obblighi come il green pass. Ricordate il mantra «il vaccino ferma il contagio»? Durante la pandemia ce lo facevano ripetere da mattina e sera, e anche all’ora media, come nei conventi dei frati. «Il vaccino ferma il contagio», «il vaccino è un atto di altruismo», «se non ti vaccini uccidi i vecchietti», perciò «bisogna vaccinarsi tutti», obbligo, super obbligo e green pass. Fu la narrazione diffusa, ovviamente in nome della scienzaaah. E chi provava a far notare la falsità di quella narrazione veniva demonizzato a reti unificate, nonché condannato alla dannazione eterna nel girone dei no vax.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sapevano dall’inizio ma l’hanno nascosto: «Il vaccino? Frena il Covid solo un po’...»

SCANDALOSO: hanno truccato i dati sui vaccini Covid per manipolarci

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