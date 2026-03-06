I danneggiati da vaccino anti-Covid in audizione | Noi traditi dalle istituzioni Solo FdI ci ha ascoltati

Durante un'udienza, alcuni individui danneggiati dal vaccino anti-Covid hanno raccontato di aver avuto paura di morire subito dopo aver ricevuto la dose di Astrazeneca il 22 marzo 2021. Hanno accusato le istituzioni di averli traditi, sottolineando che solo un partito politico ha ascoltato le loro storie. I presenti hanno descritto le difficoltà e le paure vissute in quei momenti.

La testimonianza di Federica Angelini, del Comitato Ascoltami: "Solo FdI ci ha dato la possibilità di parlare pubblicamente di questa enorme tragedia. Ecco cosa chiediamo" “Pensavo di morire già la notte stessa di quel 22 marzo 2021 in cui ho fatto la dose di Astrazeneca”. La testimonianza di Federica Angelini, del Comitato Ascoltami, audita giovedì in Commissione Covid, ha messo in luce la situazione delle vittime di reazioni avverse da vaccino. Nel corso dell’audizione la maestra di Bussolengo ha raccontato quanto lei e tutte le persone che si trovano nella sua stessa condizione siano state dapprima convinte a vaccinarsi da una campagna comunicativa convincente ma rivelatasi fuorviante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I danneggiati da vaccino anti-Covid in audizione: “Noi, traditi dalle istituzioni. Solo FdI ci ha ascoltati” Ambulatori per danneggiati da “vaccino” Covid, in Veneto centinaia di richiesteMercoledì 11 febbraio è stata la Giornata Mondiale del Malato, istituita nel 1858 quando Bernadette Soubirous ebbe la prima apparizione della Vergine... Danneggiati da vaccino Covid fuori dal ghetto, infranto il tabù del Parlamento: Comitato Ascoltami ricevuto in commissioneIl lungo cammino dei danneggiati da vaccino anti-Covid ha toccato ieri un punto di non ritorno. Contenuti e approfondimenti su I danneggiati da vaccino anti Covid in.... Discussioni sull' argomento Ci siamo: i danneggiati da vaccino faccia a faccia con lo Stato; Covid. Buonguerrieri (FdI): Danneggiati da vaccino ingannati da campagna istituzionale fuorviante; Danneggiati da vaccino fuori dal ghetto: infranto il tabù del Parlamento. Referendum Giustizia, il "particolare" No di Lucano fa infuriare Iiriti (FdI): "da lui solo attacchi ideologici" - facebook.com facebook C'è solo Forza Italia: lo scarso impegno di Lega e FdI per la campagna referendaria. Pochi eventi sui territori, scarsa partecipazione dei partiti all'interno dei comitati e campagne social tutt'altro che memorabili. Di Federico Giorgetti x.com