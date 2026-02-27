Ema approva vaccino unico | stop a Covid e influenza in un colpo solo

L’Ema ha dato il via libera a un nuovo vaccino combinato che protegge sia dal Covid-19 che dall’influenza stagionale. Si chiama mCombriax ed è il primo a contenere tecnologia a mRNA per contrastare entrambe le malattie con un’unica somministrazione. Questo approccio mira a semplificare le campagne di vaccinazione e a migliorare la copertura immunitaria durante i periodi critici.

L'Ema approva il primo vaccino combinato contro Covid e influenza: ecco cosa cambia L'Agenzia europea per i medicinali ha raccomandato l'autorizzazione per mCombriax, il primo vaccino combinato a mRNA contro Covid-19 e influenza stagionale. Destinato agli over 50, il vaccino rappresenta un passo significativo nella prevenzione delle malattie respiratorie, offrendo una soluzione unica per proteggere da entrambe le malattie. La tecnologia a mRNA, già utilizzata per i vaccini anti-Covid, prepara il sistema immunitario a produrre anticorpi contro il SARS-CoV-2 e i virus influenzali stagionali A-H1N1, A-H3N2 e B. Presentata da Moderna Biotech Spain S. 🔗 Leggi su Ameve.eu Ema raccomanda il nuovo vaccino anti-Covid “Mnexspike” prodotto da ModernaIl Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), nel corso dell’ultimo meeting (8-11 dicembre), ha... Leggi anche: Vaccino Covid, virostar Bassetti: "Ho fatto 6 dosi", e fa allarmismo sull'influenza: "Tutto il mondo la chiama flunami" - VIDEO