Guido Guiggiani ha completato il cammino portoghese verso Santiago de Compostela in dieci giorni. Durante il percorso, ha incontrato stranieri che conoscevano il Palio, una tradizione locale. La sua esperienza si inserisce in un contesto di appassionati che scelgono di percorrere i cammini storici a piedi. Guiggiani ha condiviso il suo entusiasmo per questa attività, definendola una vera passione.

di Laura Valdesi SIENA "Missione compiuta? Sì, in dieci giorni abbiamo percorso il cammino portoghese che conduce a Santiago de Compostela", dice Guido Guiggiani. Capitano della Giraffa e grande appassionato di trekking che è partito insieme alla moglie per questa nuova avventura il 25 aprile scorso. "Trecento chilometri in dieci giorni, da Porto. Non sono molti, due anni fa ne avevo percorsi altrettanti per completare i mille complessivi del Cammino francese, sempre fino a Santiago, di cui avevo già compiuto i primi due tratti però sempre 300 chilometri per volta in quanto sarebbero serviti troppi giorni e mia moglie lavora", aggiunge. Perché un’altra avventura, sempre direzione Santiago? "Perché i Cammini mi piacciono.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santiago, che passione: "Amo fare i Cammini. Incontrati stranieri che sapevano del Palio"

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