Non vedo l’ora di tornare a fare ciò che amo | Simonetti non si abbatte e ringrazia per il sostegno

Pierluigi Simonetti, dopo aver subito un intervento al ginocchio, esprime entusiasmo per il ritorno in campo e ringrazia i fan per il sostegno. L’atleta ha condiviso su Instagram una foto dalla clinica di Barcellona, dove è stato operato dal noto specialista Ramon Cugat. Simonetti si dice pronto a riprendere gli allenamenti e a tornare a giocare quanto prima. La sua determinazione si percepisce chiaramente nelle sue parole e nel gesto di condividere il momento.

Tempo di lettura: 2 minuti C'è ottimismo e voglia di tornare in campo il prima possibile nelle parole di Pierluigi Simonetti che ha affidato ad Instagram uno scatto dalla clinica del luminare del ginocchio Ramon Cugat a Barcellona dove nei giorni scorsi ha subito un intervento per la ricostruzione del legamento. Il calciatore del Benevento si era infortunato dopo pochi minuti nella gara contro il Picerno lo scorso 6 febbraio e l'infortunio, purtroppo, era apparso subito grave. La sua stagione è finita ma il tuttocampista della Strega sta affrontando con grande voglia di ricominciare questo momento della sua carriera.