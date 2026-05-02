Da due anni, Cervia ospita con entusiasmo le imprese di Alex Zanardi durante le gare di Ironman, testimonianza di determinazione e passione. L’atleta ha partecipato a diverse competizioni, raggiungendo record e dimostrando una forte volontà di rivalsa. La città lo ha accolto con calore, diventando un punto di riferimento per chi cerca ispirazione e libertà attraverso lo sport.

Ravenna, 2 maggio 2026 – Cervia abbraccia Alex Zanardi: un esempio di forza e libertà, due anni indimenticabili di Ironman, record e umanità. Il limite fisico non ha limitato l’umanità di un uomo che - in queste ore - è ricordato dalla città di Cervia. Con la sua handbike ha attraversato il centro di Cervia gareggiando con chi famoso non era ma dando forza e coraggio a tutti solo a guardarlo. La gara in acqua che aveva qualcosa di magico e tutti a chiedersi ‘ma come fa?’. https:www.lanazione.itcronacadottor-costa-alessandro-zanardi-frrkg7in Zanardi all’Ironman il 2018 e il 2019. Un affetto straordinario che sta dimostrando quanto il campione abbia lasciato un segno indelebile nella città e nei cuori di chi lo ha seguito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ironman, con Zanardi 2 anni indimenticabili a Cervia: “Amo la libertà e poter fare ciò che desidero”

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