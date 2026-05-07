Santarelli in libreria con Comunque | presentazione al Museo della Città di Ancona

Uno scrittore italiano ha presentato il suo nuovo libro in una libreria di Ancona, presso il Museo della Città. La presentazione è stata accompagnata da fotografie realizzate da un fotografo locale. L’evento ha coinvolto i presenti, tra letture e discussioni sul testo, che si intitola “Comunque”. La pubblicazione è stata annunciata ufficialmente nel corso di questa occasione.

Il nuovo libro di Enrico Santarelli al Museo della Città di Ancona, accompagnato dagli scatti di Diego Cafasi. C’è un momento in cui le risposte smettono di funzionare. Arrivano troppe, troppo veloci, troppo facili. È lì che comincia “Comunque”, il nuovo libro di Enrico Santarelli: da una.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Alla libreria La Feltrinelli presentazione della guida "Ancona in tasca"Giovedì 9 aprile alle ore 18,30 presso la libreria Feltrinelli di Ancona, si terrà la presentazione della pubblicazione “Ancona in tasca”:... Roma. The Guitar Class e “La stanza della musica”, molto più di una presentazione in libreriaCronache Cittadine ROMA – Nella mattina di Sabato 21 Febbraio 2026, il ciclo di presentazioni del Volume antologico “The Guitar Class Vol. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Santarelli in libreria con Comunque: presentazione al Museo della Città di Ancona. Genova e il Museo della Città, costi in salita. Nuovo progetto tra le incogniteGenova – Museo della città nella Loggia di Banchi, se ne riparlerà con il prossimo sindaco o la prossima sindaca e con la giunta che verrà. Toccherà a loro completare l’iter, affidando la ... ilsecoloxix.it Museo della città in piazza Banchi, cambio in vista. Servono spazi dedicati ai giovaniGenova – Non solo un museo che racconti attraverso i reperti archeologici e altri documenti fasi importanti della storia di Genova. Anche un luogo dove far esprimere la creatività dei giovani e uno ... ilsecoloxix.it