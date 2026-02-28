Roma The Guitar Class e La stanza della musica molto più di una presentazione in libreria

Nella mattina di sabato 21 febbraio 2026, a Roma, si sono svolte due presentazioni di libri: “The Guitar Class Vol.” e “La stanza della musica”. Le iniziative si sono tenute in librerie diverse, coinvolgendo autori e pubblico interessato. Entrambi gli eventi hanno attirato numerosi partecipanti, offrendo uno spazio di confronto e scambio tra appassionati e professionisti del settore musicale.