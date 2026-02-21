Dare un pomeriggio di stacco e sollievo ai caregiver | 13 famiglie coinvolte nel progetto

Nel distretto del Rubicone, 13 famiglie hanno partecipato al progetto “Venere”, un'iniziativa sperimentale dell’Unione Rubicone e Mare. L’obiettivo è stato offrire un pomeriggio di riposo e sollievo ai caregiver che assistono persone con Alzheimer. Durante gli incontri, le famiglie hanno potuto dedicarsi a brevi momenti di relax, mentre i loro cari ricevevano cure e supporto. Il progetto si conclude con successo, lasciando spazio a future iniziative simili.

Si è concluso nel distretto del Rubicone il progetto "Venere", un intervento sperimentale pensato per offrire sollievo ai caregiver impegnati nella gestione quotidiana della malattia. L'iniziativa ha garantito 30 ore di assistenza domiciliare alle famiglie in maggiore difficoltà, con l'invio a casa di un'operatrice qualificata, educatrice o operatore socio-sanitario, per sostituire il familiare per un pomeriggio alla settimana.

