A Santa Maria a Vico, un uomo ha aggredito il titolare di un laboratorio di analisi dopo aver rifiutato di rispettare il turno per il ritiro del referto. La scena si è svolta ieri pomeriggio, quando l’uomo ha colpito il proprietario del laboratorio, che ha poi sporto denuncia alle forze dell’ordine. L’episodio ha attirato l’attenzione nel centro del paese, dove si sono registrati momenti di tensione.

Non vuole aspettare il turno per la consegna del referto e aggredisce il titolare del laboratorio di analisi. Nella mattinata di ieri, 6 maggio 2026, a Santa Maria a Vico, i militari della locale Stazione Carabinieri, lungo via Nazionale, hanno denunciato un 45enne, residente nel casertano e incensurato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe presentato presso la struttura pretendendo di ottenere con urgenza il referto relativo ad alcuni esami clinici, senza rispettare l’ordine delle prenotazioni. Al diniego opposto dal titolare del laboratorio, un 43enne, l’uomo avrebbe reagito con violenza, aggredendo fisicamente il professionista e il personale sanitario presente.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Santa Maria a Vico, non vuole rispettare il turno: picchia titolare del laboratorio e viene denunciato

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